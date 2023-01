Kurse für Kinder- und Säuglingsnotfälle

Die Feuerwehr Langenenslingen hat in Zusammenarbeit mit tnt-Brandschutz und Warnack Notfalltraining zwei Kurse für die Erste Hilfe am Kind organisiert. Diese finden am 14. und 28. Januar im Gerätehaus der Feuerwehr Langenenslingen statt.

Der erste Kurs am Samstag, 14. Januar, findet zwischen 9 und 12 Uhr statt und behandelt unter anderem die stabile Seitenlage und Wiederbelebung bei Kindern und Säuglingen. Im zweiten Teil am Samstag, 28. Januar, geht es zwischen 9 und 12 Uhr unter anderem darum, wie bei Verletzungen und Vergiftungen reagiert werden soll.

Die beiden Kurse können unabhängig voneinander gebucht werden. Die Kosten betragen je Kurs und Teilnehmer 35 Euro oder 60 Euro für Paare. Für Fragen und die Anmeldung ist Kommandant Volker Diekmann der Ansprechpartner(Telefon: 0172/6138279 oder per Mail: EH-Kind@VDiekmann.de ).