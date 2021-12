Kursangebote der Volkshochschule Bad Waldsee im Januar

Mathematik, Fitness, Nähkurs und ein Besuch der Neuen Pinakothek in München: Das Programm der Volkshochschule Bad Waldsee (vhs.bad-waldsee.de) bietet wieder ein buntes Potpourri.

Trigonometrie und Stereometrie stehen auf dem Lehrplan des Mathematik-Trainings von Kursleiter Fatih Patir. Gemeinsam werden alle Themen, die man für die Realschulabschlussprüfung braucht, wiederholt sowie die Prüfungsaufgaben der letzten Jahre bearbeitet. Zwei Termine, montags, ab 3. Januar 2022, 9 bis 13 Uhr, im Raum 2 (im 1. OG) Klosterhof 2, Bad Waldsee; Kursgebühr 39 Euro.

Ebenfalls der Vorbereitung für den Realschulabschluss dient der nächste Kurs Mathematik. An zwei Tagen werden alle prüfungsrelevanten Themen wiederholt und anhand von Prüfungsaufgaben der letzten Jahre geübt. Zusätzlich werden Fragen zum Prüfungsablauf gemeinsam geklärt. Mittwochs, ab 5. Januar 2022, 9 bis 13 Uhr, im Raum 2 (im 1. OG) Klosterhof 2, Bad Waldsee; Kursgebühr 39 Euro.

Mit Fitnessgymnastik bei Musik und guter Laune den Montagmorgen beginnen: 13 Mal bietet dieser Kurs spezielle Übungen, die den Bauch, die Beine und den Po straffen, Problemzonen beheben und Faszien mit einbeziehen. Montags, ab 10. Januar 2022, 8 bis 9 Uhr, im Gymnastikraum (EG) Klosterhof 2, Bad Waldsee; Kursgebühr 92 Euro. Bitte bequeme Sportkleidung, Sportschuhe und Getränk mitbringen.

An Anfänger und Fortgeschrittene richtet sich der Overlock-Nähkurs. Teilnehmer erhalten über 30 Tipps und Tricks zu verschiedenen Sticharten und Techniken für den fachgerechten Umgang mit der Overlock-Nähmaschine, um problemlos die heutigen Materialien zu verarbeiten. Overlocks werden vom Kursleiter im Unterricht zur Verfügung gestellt, oder Sie bringen Ihre eigene, eingefädelte Maschine mit. Alle Stoffe werden gestellt. Termin: Dienstag, 11. Januar 2022, 18.30 bis 21.30 Uhr, im Raum 2 (im 1. OG) Klosterhof 2, Bad Waldsee; Gebühr 42 Euro. Bitte bei der Anmeldung angeben, ob eine kostenlose Leih-Maschine für den Kurs benötigt wird.

Zur Pinakothek der Moderne nach München führt ein Ausflug am Donnerstag, 13. Januar 2022, 8.08 bis 19.15 Uhr (Treffpunkt am Bahnhof Bad Waldsee). Nach einem individuellen Stadtbummel zeigt Maria Opel ab 14 Uhr die Klassische Moderne im Dialog mit Gegenwartskunst der Sammlung Goetz in einer 90-minütigen Führung. Die Teilnahmegebühr beträgt 53 Euro.