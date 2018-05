Kurs: Mit dem Rauchen aufhören

Der baden-württembergische Landesverband für Prävention und Rehabilitation bietet in Tuttlingen einen Nichtraucher-Kurs an. Der Entschluss zum Rauchstopp ist laut der Ankündigung eine Investition in die Gesundheit und macht frei von den Verführungen der Tabakindustrie.

Der Kursbeginn ist am Dienstag, 5. Juni, 18 bis 19.30 Uhr, in den Räumen der Fachstelle Sucht, Freiburgstraße 44. Es folgen weitere fünf Termine an den folgenden Dienstagen. Die Kosten von 140 Euro übernimmt anteilig die Krankenkasse bei Vorlage der Teilnahmebescheinigung. Die Kursleitung hat Viola Schubert inne.