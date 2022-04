Kurs für Smartphone-Nutzer

Mengen (sz) - Wer schon weitestgehend vertraut ist mit dem eigenen Smartphone, aber die eine oder andere Frage immer wieder auftaucht, kann im Workshop „Smartphone – für alle, die mehr wissen wollen“ diese nun stellen. Mögliche Themen sind: Sichern von Fotos auf dem PC oder in einer Cloud, Einrichten mehrerer E-Mailkonten Verwalten von Terminen, Handy als Navigationsgerät oder Fitnesstracker und Bezahlen mit dem Handy. Der Kurs eignet sich nicht für Nutzer von iPhones und anderen Systemen. Teilnehmer sollten ihr eigenes Smartphone mitbringen. Der Workshop findet am Dienstag, 12. April von 18.15-21.15 Uhr im Hauptgebäude des Gymnasiums in der Wilhelmiterstraße 5, im Erdgeschoss in Raum F105 statt. Da die Teilnehmendenzahl begrenzt ist, sollte man sich bei der VHS Mengen rechtzeitig über die Website www.vhs-mengen.de, persönlich in der Geschäftsstelle oder telefonisch anmelden.