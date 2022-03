Kurs für getrennte Eltern findet erneut virtuell statt

Nach langjährigen Erfahrungen mit diesem Kurs bieten die beiden psychologischen Beratungsstellen der Caritas in Überlingen und Friedrichshafen gemeinsam ab Ende März den Kurs für Trennungseltern erneut an, für den folgenden Frühjahrskurs noch einmal in virtueller Form, wie mitgeteilt wird.

Als Gruppenangebot, ursprünglich von der Universität München entwickelt, sei dies für Eltern in Trennung als Chance gedacht, ihre Befindlichkeit zu verbessern und Orientierung zu bekommen, ihr soziales Netzwerk zu erweitern, die Bedürfnisse der Kinder und die Fallstricke der Trennungssituation kennenzulernen, ihre Erziehungskompetenz zu stärken, sich mit zukünftigen Veränderungen und Lebensentwürfen auseinanderzusetzen und dadurch auch Konflikte zwischen den Elternteilen zu reduzieren, heißt es.

Dazu treffen sich die Elternteile an sieben Terminen (mittwochs, 16.30 bis 19.30 Uhr) via Videokonferenz (Zoom)mit einem Kursleiterpaar. Optional findet nach Abschluss des Kurses auch ein Nachtreffen (nach circa vier Monaten) statt. Eine Anmeldung von beiden Elternteilen ist nicht erforderlich, es kann auch nur ein Elternteil an jeweils einer Kursgruppe teilnehmen.

Die Finanzierung erfolgt über das Projekt „Stärke“. Dadurch entstehen lediglich Kosten für das Eltern-Handbuch in Höhe von zehn Euro. Dies wird im Rahmen einer Anmeldebestätigung vor Kursbeginn zugesandt.

Da zur Teilnahme ein digitales Endgerät mit Lautsprecher und Mikrophon benötigt wird, findet eine Woche vor Beginn ein verpflichtender Techniktermin statt.

Für Herbst ist der nächste Präsenzkurs bereits in Planung.