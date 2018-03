Kurator: „Sehen wird buchstäblich zum Abenteuer“

Langenargen – Die Winterpause ist vorüber, das Museum Langenargen hat am Sonntag wieder seine Türen geöffnet. Gleichzeitig ist vormittags im Schloss die Sonderausstellung eröffnet worden, die dieses Jahr unter dem Titel „Eine Farbvirtuosin am Bodensee“ rund 40 Stillleben, Fensterblicke und Landschaften von Felicitas Köster-Caspar zeigt. Viel Freude und Kunstgenuss wünschte Reinhold Terwart, der zweite Vorsitzende des Museumsvereins, beim Besuch der Ausstellung, für die Ralf Michael Fischer vom Kunsthistorischen Institut der Universität Tübingen als Kurator gewonnen werden konnte – ein absoluter Glücksfall fürs Museum.

Nach dem Willkommensgruß von Bürgermeister Achim Krafft führte Fischer mit ansteckendem Elan in die Ausstellung ein, sodass sicher alle Anwesenden größte Lust bekamen, endlich selbst vor der versprochenen Farbenpracht zu stehen. Anschaulich und humorvoll erzählte er von der 99-jährig verstorbenen Malerin, der das Museum zuletzt 1993 eine Ausstellung zu ihrem 75. Geburtstag widmete. Kein „lauer Wiederaufguss“ erwarte jetzt die Besucher, sondern eine Ausstellung, die Werke aus 72 Jahren vereint, angefangen beim ältesten Aquarell von 1936 aus den Anfängen ihrer Studienzeit beim berühmten Vater Karl Caspar bis zum letzten großen Aquarell „Der Rosenbogen“ von 2008. Mit Sensibilität und Zartheit habe sie schon früh großformatige Aquarelle gemalt. Schon das zweiälteste Aquarell von 1939, ein inhaltlich scheinbar harmloser „Frühling im Inntal“ erzähle vom erzwungenen Rückzug der Familie ins Inntal, in die innere Emigration, die Isolation, die sich auch in den Bildern niederschlug.

Bewusst habe Fischer als „Prolog“ Bilder ihrer Eltern Karl Caspar und Maria Caspar-Filser aus der Dauerausstellung vorangestellt – einerseits, um zu zeigen, wie sie dort angelegte Linien fortführt, zugleich aber als Beweis für ihre höchst eigenständige Arbeit, die keineswegs im Wettstreit mit den Eltern entstanden sei. In der Tradition des Expressionismus sei für sie die Farbe im Mittelpunkt gestanden: intensive Farben, mit einer Vorliebe für Blau. Zu den interessantesten Motiven zähle er die „Fensterblicke“, bei denen bald die Rahmen wegfielen und nur noch Spiegelungen den Blick nach draußen verrieten. Die Überlagerung von Innen und Außen lasse einen breiten Interpretationsspielraum. Die Hinwendung vom Inhalt zur Farbe, die die Lesbarkeit erschwere, sei eine bewusste Irritation: „Das Sehen wird buchstäblich zum Abenteuer.“ Landschaften, Stillleben und Fensterbilder seien ihre Themen gewesen, doch ohne strikte Trennung – sie habe sie immer ineinander übergehen lassen. Mit einem „Danksagungsmarathon“, so Fischer, beendete er seine Rede: mit dem Dank für die Freiheit, die man ihm bei der Umsetzung gelassen habe, und dem Dank an die hochmotivierten Helfer für eine konstruktive, von Humor geprägte Zusammenarbeit.

Ehrenwert war es, dass die Musikschule mit dem Posaunenquartett „Jugend musiziert“-Preisträger zur Umrahmung geschickt hatte, allerdings hätte man sich zur Farbenpracht der Ausstellung auch eine hellere, heitere Musik gewünscht.

Die Ausstellung ist bis 14. Oktober, dienstags bis sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.