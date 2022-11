Kunterbuntes Chorkonzert mit ConTakt

„Wir sind alle bunt“ heißt es beim diesjährigen Programm des Jahreskonzerts der Unteropfinger Gruppe ConTakt. Das Konzert findet wieder an zwei Abenden statt. Konzertbeginn ist jeweils um 20 Uhr am Freitag, 11. November, und Samstag, 12. November, in der Turn- und Festhalle Kirchdorf. Einlass ist um 19 Uhr. Der Chor des Sängerbunds Unteropfingen präsentiert ein kunterbuntes Programm, das von alten Volksliedern („Die Gedanken sind frei“) über Nirvana („Smells like Teen Spirit“) bis zu modernen Liedern von Pink („What about us“) reicht. Neben abwechslungsreichen Rock-, Pop- und A-capella-Stücken werden, von einer kleinen Band begleitet, Lieder aus dem Film „The Greatest Showman“ zu hören sein. Der Chor nimmt die Zuschauer mit durch das Leben des Zirkuspioniers P. T. Barnum mit Höhen und Tiefen sowie der Entstehung des Wanderzirkusses.

Eintrittskarten sind noch bis Donnerstag bei der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal eG in den Geschäftsstellen Erolzheim und im Rathaus von Kirchdorf erhältlich. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.