Kunstvolle Weihnacht am Ostalb-Gymnasiums

Auch in diesem Winter hat sich das Ostalb-Gymnasium wieder am Bopfinger Adventskalender, dem größten in der Region, mit einem Bild beteiligt. Damit unterstützen junge Künstler und Künstlerinnen vom Ostalb-Gymnasium diese mittlerweile von allen liebgewonnene Adventstradition zum sechsten Mal in Folge und so gehört das OAG gewissermaßen zum festen Bestandteil dieser städtischen Aktion. Das „OAG-Türchen“ am Bopfinger Rathaus wurde am 8. Dezember im Rahmen der täglichen Öffnungszeremonie feierlich geöffnet.

In diesem Jahr galt es, das Thema „Glücksmomente“ künstlerisch umzusetzen. Die Klasse 5a machte sich im Kunstunterricht viele Gedanken dazu und kam zum Schluss, dass die Dinge, die sie glücklich machen oft „kleine Dinge“ sind. Ihr wunderbar gestaltetes Bild „Die kleinen Dinge“ wird noch bis Anfang Januar an der Bopfinger Schranne zu sehen sein.

Umrahmt wurde die Öffnung vom stimmungsvollen Vortrag der diesjährigen „OAG-Engel“ Lilli Fleischmann, Jaroslawa Berger, Emilia Ladenburger und Chiara Norato, die diesem Tag ganz besonders entgegenfieberten.

Der Klasse 5b verdankt das OAG auch in diesem Advent den wunderschön geschmückten Weihnachtsbaum in der Aula. Gekonnt setzten die Schülerinnen und Schüler in vielen Kunststunden ihre zahlreichen Bastelideen um.