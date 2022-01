Kunstspenden in St. Jodok

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Offenen Mitte in Sankt Jodok fand eine Spendenaktion für Kinder in Afghanistan statt.

Chistine Mauch, Gemeindreferentin der offenen Stadtkirche Ravensburg, begrüßte zu Beginn Pfarrer Martin Henzler-Hermann zu diesem ökumenischen Gottesdienst. Passend zum Thema „Geben und Wandeln“ berichtete Angelika Vogler-Rieger, Leiterin der Unicef Gruppe Ravensburg, der Not dieser Kinder.

Unicef hat ein Hilfspaket mit dem Namen: „Kinder Wärme schenken“ entwickelt. Eine warme Decke, etwas zu essen und Erste-Hilfe-Medikamente, alles im Wert von 10 Euro. Ilsa Knoll, Künstlerin aus Ravensburg, hatte eigens für diese Spendenaktion 100 Kollagen geschaffen, die nach dem Gottesdienst für eine 10-Euro-Kunstspende erworben werden konnten. Fast alle der über 60 Besucher nahmen dieses Angebot wahr. Mit dem Erlös kann nun bei 68 Kinder in Afghanistan ein kleines Stücken Not gelindert werden. Ein gutes Beispiel, wie „Geben und Wandeln“ ganz konkret werden kann.

Am Sonntag, 23. Januar um 18 Uhr können im Rahmen des Vespergebets in St. Jodok noch Kollagen von Ilsa Knoll als Kunst-Spende für Kinder in Afghanistan erworben werden.