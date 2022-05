Kunstprojekt „Hering und die Fluse“ in Bregenz

Die Galerie Hämmerle freut sich, „Hering und die Fluse“ nach der Präsentation in Wien zur letztjährigen Parallel Vienna nun in Bregenz zeigen zu können. Die Vernissage ist am Freitag, 27. Juni, um 19 Uhr in den Räumlichkeiten in der Anton-Schneider-Straße 4a. In der Dialogführung mit den Künstlerinnen Romana Hagyo und Silke Maier-Gamauf sowie Galeristin Lisi Hämmerle wird das Projekt „Hering und Fluse“ beleuchtet.

Romana Hagyo und Silke Maier-Gamauf arbeiten seit 2014 mit gemeinsamer Autorinnenschaft an künstlerischen Projekten, die das Verhältnis zwischen Raum und Geschlecht fokussieren. Die Projekte inkludieren inszenierte Fotografie, Rauminstallationen, Workshops, Stadtrundgänge. In den Jahren 2018 bis 2021 haben sie unter anderem im Architekturforum Oberösterreich, in der Notgalerie Wien, im Künstlerhaus Friese Hamburg, und dem Museum of Modern Art (Ljubljana) ausgestellt. Sie wurden 2019 mit dem Gabriele Heidegger Preis der Stadt Linz ausgezeichnet. Geöggnet ist die Galerie Lisi Hämmerle mittwochs bis samstags von 15 bis 19 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung, Telefon 0043 664 / 52 88 239. Die Ausstellung geht noch bis 1. Juli. Weitere Informationen zum Künsterinnen-Duo unter https://hagyo-maiergamauf.org/ und zur Galerie unter www.galerie-lisihaemmerle.at