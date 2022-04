Kunsthistorischer Vortrag in der Friedhofskirche

Nusplingen (sz) - In der Alten Friedhofskirche St. Peter & Paul in Nusplingen findet am Mittwoch, 11. Mai, ein kunsthistorischer Vortrag statt. Beginn ist um 19 Uhr. Dabei können gemeinsam Stillleben aus dem 17. Jahrhundert und religiöse Darstellungen berühmter Meister aus früheren Jahrhunderten entdeckt werden. Diese beleuchten und erläutern die symbolische Dimension des Pflanzlichen in diesen malerischen Motiven. Gabriela Schwan und Rainer Müller-Tombrink, Kunstvermittler und Künstler, beschäftigten sich schon in ihrer früheren Tätigkeit an der Hamburger Kunsthalle mit der speziellen Symbolsprache und den maltechnischen Raffinessen der Alten Meister. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht notwendig.