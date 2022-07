Kunsthaus Bregenz feiert 25-jähriges Bestehen

Das Bregenzer Kunsthaus feiert vom 14. bis 17. Juli „25 Jahre Kunsthaus Bregenz“. Auf dem Programm des Jubiläumsfestes stehen ein Open-Air-Konzert mit Hearts Hearts und Christl, die Eröffnung der Sommerausstellung Jordan Wolfson, ein Artist Talk, ein Rückblick auf 25 Jahre Kulturhaus Bregenz mit Gründungskurator Rudolf Sagmeister, ein Konzert der Wiener Symphoniker, die Filmpremiere des Architekturfilms Concrete Dreams von Christoph Skofic sowie kostenfreie Kurzführungen und Kinderateliers.

In den Wochen danach zeigt das Haus in Kooperation mit dem Filmforum Bregenz im Freiluftkino auf dem Karl-Tizian-Platz Kultfilme von Wes Anderson, darunter auch am 10. August sein neuestes Werk“The French Dispatch“. Der Kinoeintritt ist kostenfrei.

Das Konzert von Heats Hearts und Sängerin Christl beginnt am Donnerstag, 14. Juli, um 19.30 Uhr. Tickets gibt es unter shop.kunsthaus-bregenz.at/de/vorverkauf-sommerkonzert.

Die Eröffnung der Ausstellung „Jordan Wolfson“ findet am Freitag, 15. Juli, 19 Uhr, statt. An verschiedenen Info-Points im Kunsthaus Bregenz geben Mitarbeiter am Eröffnungsabend kostenfreie Kurzeinführungen in die Ausstellung. Außerdem lädt das Haus für Samstag, 16. Juli, 11 Uhr, zu einem Artist Talk mit Jordan Wolfson ein. Das Gespräch findet in englischer Sprache statt. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 16. Juli, 18.30 Uhr, blickt Rudolf Sagmeister, Gründungsmitglied und langjähriger Kurator des Kunsthauses, auf seine persönlichen Höhepunktezurück und präsentiert Auszüge aus seinem neuen Buch 25 Jahre Kunsthaus Bregenz: Making Art Happen. Der Eintritt ist frei.

Die Wiener Symphoniker sind am Sonntag, 17. Juli, zu Gast im Kunsthaus Bregenz. Die Uhrzeit ist noch offen. Außerdem wird am Sonntag ab 20.30 Uhr der 27-minütige Film „Concrete Dreams – Places. Light. Surfaces.“ gezeigt. Anschließend folgt ein Gespräch mit Christoph Skofic und Thomas D. Trummer. Über mehrere Jahre hat der Filmemacher Christoph Skofic die architektonischen Besonderheiten des Kunsthauses Bregenz filmisch festgehalten: Details und Orte des Gebäudes, die sich der Wahrnehmung normalerweise entziehen, werden so sichtbar. Mit Concrete Dreams wirft Skofic seinen eigenen künstlerischen Blick auf den ikonischen Bau von Peter Zumthor. Der Eintritt ist frei.

Außerdem lädt das Kunsthaus zu kostenfreien Kurzführungen am Samstag, 16. Juli, und Sonntag, 17. Juli, um 10, 12, 14 und 16 Uhr sowie zu einem Atelier für Kinder am Samstag, 16. Juli, und Sonntag, 17. Juli, von 10 bis 18 Uhr ein.

Beim Sommer-Open-Air-Kino kommen ab Ende Juli Filme wie The Grand Budapest Hotel (27. Juli, 21.15 Uhr), The Royal Tenenbaums (3. August, 21 Uhr) und The French Dispatch (10. August, 21 Uhr) zur Aufführung. Der Eintritt ist frei.

1. Jordan Wolfson, House with Face, 2017, Foto: Josh White © Jordan Wolfson

2. Headliner 2022: Hearts Hearts, Foto: Tim Cavadini

3. Jubiläum 2017, Foto: Miro Kuzmanovic © Kunsthaus Bregenz