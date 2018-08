Kunsthandwerker bieten in Wangen ihre Waren feil

Dieses Jahr findet von Freitag, 24., bis Samstag, 25. August, zum 16. Mal der Wangener Kunsthandwerkermarkt im Allgäu auf dem Marktplatz und Postplatz in der Wangener Altstadt statt.

Wie auch in den vergangenen Jahren werden zahlreiche Töpfereien, Künstler und Handwerker, Seifensieder, Holzbearbeiter, Schmuckhersteller, Kunst aus Stein und Metall, Textilwaren aus Walk und Stoffen aus ganz Deutschland ihre Stände aufbauen und Waren anbieten. Dem Besen Paule kann beim Arbeiten wieder über die Schulter geschaut werden. „So ein Besen ist fürs Leben“, erzählt Paul Pfaus seinen Kunden bei der Arbeit. Der Kunsthandwerkermarkt findet am Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 17 Uhr bei jeder Witterung statt. Veranstalter ist die Töpferei Güttinger aus Isny.