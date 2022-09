Kunstführung in Hohenkarpfen

Schwäbische Landschaftsmalerei zeigt die Ausstellung „Kunst und Natur“, durch die Sammler und Kunsthistoriker Christoph Seeger am Sonntag, 4. September, um 16 Uhr führt. Gemeinsam mit Kurator Mark Hesslinger stellt er in der Kunststiftung Hohenkarpfen Werke der süddeutschen und schwäbischen Landschaftsmalerei des 19. und 20. Jahrhunderts vor.

Rund zwei Drittel der Ausstellungsstücke gehören zur Privatsammlung von Seeger, die vor allem schwäbische Malerei und europäisches Porzellan umfasst. Hinzu kommen Werke aus den Sammlungen Burgdorf sowie Wüstenrot & Württembergische, die im Besitz der Kunststiftung sind.

In der Ausstellung sind Stücke von Künstlerinnen und Künstlern wie Jakob Grünenwald, Friedrich von Keller und Anna Peters zu betrachten. Die Themen: Heimische Landschaft und dörfliche Alltagswelt.

Die Werke werden noch bis zum 6. November in der Kunststiftung Hohenkarpfen ausgestellt. Von Mittwoch bis Sonntag sowie an Feiertagen öffnet die Ausstellung von 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Kunsthistorische Führungen wie am kommenden Sonntag finden jeden Mittwoch um 17 Uhr sowie jeden ersten Sonntag im Monat um 16 Uhr statt. Weitere Termine sind nach Vereinbarung möglich.