Kunstexkursion nach Lindau – ein bisschen wie Urlaub

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bad Saulgau/Lindau - Traumhaftes Wetter begleitete die Gruppe Kunstinteressierter auf ihrer Exkursion nach Lindau. Das Kunstmuseum auf der Lindauer Insel präsentierte in der Ausstellung „Mythos Natur – von Monet bis Warhol“ zauberhaft gemalte Blumenbilder, farbenprächtige Landschaften und idyllische Gärten vom Impressionismus bis zur Moderne. Bereits im abgedunkelten Raum des Museums kamen die Teilnehmer der Exkursion vor den raffiniert beleuchteten Werken in einen regen Austausch. Nach der anschließenden Kaffeepause hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich unter Anleitung des Kunsthaus-Dozenten Stefan Eichler im Schatten unter den Bäumen eines Parks selbst künstlerisch zu betätigen und sich mit den in der Ausstellung gewonnenen Eindrücken kreativ auseinanderzusetzen.

Die Teilnehmer:innen der in dieser Form zum ersten Mal stattfindenden Kunstexkursion waren sich einig, dass dieses Format unbedingt weitergeführt werden soll. Und so mancher ließ den Tag noch am Seeufer ausklingen.