Kunst im Roten Kreuz

Ravensburg/Bad Waldsee - Die in Bad Waldsee lebende Künstlerin Marion Piller mit Künstlername Waibl hat für den DRK Kreisverband Ravensburg ein neues 3D-Bild namens „Glücksbringer“ geschaffen.

„Es wird unserem Besprechungs- und Lageraum für Krisenstäbe im Roten Kreuz in Ravensburg eine besondere Note verleihen“, so der DRK-Geschäftsführer Gerhard Krayss.

Marion Piller kombiniert in ihrem neuen Werk Plexiglas und Holzrahmen mit verschiedenen Maltechniken. „Ich wollte etwas schaffen mit einer besonderen Tiefe und Ästhetik. Ein Bild, das positive Botschaften aussendet, gerade in dieser verrückten Zeit.“

Im Stil von freien Figurationen bleibt das konkrete Motiv offen, sodass sich jede und jeder darin wiederfinden kann. Piller mag es nicht, wenn Figürlichkeiten zu schön werden. Sie liebt Störungen in den Werken und nicht definierte Linien. „Die Punkte im Werk stehen für Bodenhaftung, aber auch für die Luft nach oben. Gleichzeitig geben klare farbliche Elemente und Flächen dem Bild und einem selbst Halt, wie auch das rote Kreuz in der Mitte.“, so die Künstlerin.