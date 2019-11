Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei sind derzeit an der Prechtl-Werft in Wasserburg im Einsatz. Dort steht die Lagerhalle seit heute Morgen um 9 Uhr in Brand. Auch das Haus von Bürgermeister Thomas Kleinschmidt ist betroffen.

Das Feuer brach offenbar in einem Lagergebäude aus. Derzeit versuchen Wehren aus dem ganzen Landkreis, die angrenzenden Wohngebäude zu retten. Eines davon ist das Haus von Bürgermeister Thomas Kleinschmidt, im anderen wohnt seine Schwiegermutter.