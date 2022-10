Kultusministerin Theresa Schopper kommt auf die Kapfenburg

Bei den diesjährigen Begegnungen auf Schloss Kapfenburg ist Theresa Schopper zu Gast. Die baden-württembergische Kultusministerin wird unter anderem über die musisch-kulturelle Bildung an Schulen sprechen. Die Veranstaltung, bei der 17. Trude Eipperle Rieger-Preis verliehen wird, findet am Donnerstag, den 13. Oktober statt. Der Eintritt ist frei. Schopper spricht unter anderem darüber, dass Einrichtungen wie die Stiftung Schloss Kapfenburg für Kinder und Jugendliche Türöffner zu vielfältigen Erfahrungen mit Musik sind, sowie über die Bedeutung der musischen und kulturellen Bildung im Land. Musikalisch wird der Abend von Sopranistin Laura Braun und Tenor Runzhe Li. Die beiden Studierenden an der Hochschule für Musik Nürnberg werden am Abend mit dem 17. Trude Eipperle Rieger-Preis für junge Gesangstalente ausgezeichnet. Im Anschluss an den offiziellen Programmteil lädt die Stiftung alle Gäste zu den Begegnungen und offenem Austausch in den Fruchtkasten. Da die Sitzplatzanzahl begrenzt ist, erfolgt der Einlass zu der Veranstaltung im Trude Eipperle Rieger-Konzertsaal nur auf vorherige persönliche Anmeldung auf www.schlosskapfenburg.de oder unter Fon +49 7363 96 18 37.