Kulturverein Wilhelmsdorf stellt neues Halbjahresprogramm vor

In seiner Scheune bietet der Kulturverein Wilhelmsdorf seinem Publikum im ersten Halbjahr 2019 wieder ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm. Laut Mitteilung macht am 18. Januar den Auftakt Gitarrist Philip Bölter. Er kann inzwischen auf mehr als 1000 Konzerte, acht Alben und über 150 Songs zurückblicken. 2012 gewann er den deutschen Rock und Pop Preis. Sein Programm gestaltet er aus Americana, Folk und Blues.

Die Multivisionsshow „Kalaalit Nunaat - Das Land der Menschen“ ist am 1. Februar in der Scheune zu sehen. Die Fotografin Andrea Dublaski stellt laut dem Kulturverein in eindrucksvollen Bildern die Gletscher, Eisseen und Eisberge vor, die ihr auf ihrer Reise nach Grönland begegnet sind, aber auch die Menschen, die in dieser rauen Natur leben und arbeiten. Diese Veranstaltung führt der Kulturverein in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf durch.

Die Musiker Claudia Kocian und Thomas Dir sind das Duo deep ‘n high kommen am 23. Februar nach Wilhelmsdorf um einen Konzertmix aus emotionalen Baladen und rockigen Stücken zu spielen.

Nicht zum ersten Mal ist Omnitah, eine schwedische Sängerin mit ungarischen Wurzeln, in der Scheune, die beim Deutschen Rock und Pop Preis 2018 zehn Preise gewonnen hat. Ihre neunte Studio CD „Seelenstaub“ ist laut Ankündigung der Kern des aktuellen Programms am 2. März.

Die Vernissage der Ausstellung „Wasser-Farben“ mit Fotografien von Dorothea Schmolze und Aquarellen von Günter Staudenmaier schließt sich am 17. März an. Jede Wasserfläche ist laut Ankündigung ein Spiegel, alles was darüber ist, bildet sich darauf ab. Und was unter der Oberfläche ist, scheint durch. In ihren Bildern wollen die beiden Künstler diese Erscheinungen wiedergeben. Die Ausstellung ist während aller Veranstaltungen in der Scheune und bis zum 14. April an jedem Sonntagnachmittag geöffnet.

Das Theater in der Scheune ist unter der Regie von Jörg Ehni tief in die Abgründe der menschlichen Seele hinabgestiegen und herausgekommen ist das Stück „Lord Arthur Savile’s Verbrechen“ nach einer Erzählung von Oscar Wilde. Wie der Verein berichtet, ist das Stück vor allem etwas für die Liebhaber des englischen (und schwäbischen) Humors. Die Premiere ist am 22. März. Weitere Aufführungen sind am 23., 29. und 30. März sowie am 5., 6. und 7. April geplant.

Ausstellung von Peter Deuß startet am 26. April

Den Auftakt zur Ausstellung von Peter Deuß macht am 26. April eine Vernissage. Der Wilhelmsdorfer Künstler bringt in seinen Bildern laut Mitteilung scheinbar Gegensätzliches zusammen. Mensch und Tier, Konkretes wie Abstraktes werden mit Acryl- und Ölfarben in Verbindung und auf die Leinwand gebracht. Die Ausstellung ist bei allen Veranstaltungen in der Scheune des Kulturvereins Wilhelmsdorf und bis zum 26. Mai jeweils sonntagnachmittags geöffnet.

Am 27. April bietet das Parkett der Scheune beim traditionellen „Tanz auf der Tenne“ mit Gisela und Peter Rimmele wieder viel Platz, um zu Standard- und lateinamerikanischen Tänzen das Tanzbein zu schwingen. Nicht in der Scheune, sondern auf dem Kunstweg „parallele Landschaft“ im Pfrunger Ried findet das nächste Ereignis statt.

Der Künstler Robert Stewart hat 2013 dort die Installation „Paralleler Landschaftsraum“ errichtet, einen Kubus, der 5 Jahre sich selbst überlassen wurde und in dem ein Miniaturbiotop entstanden ist. Am 12. Mai um 15 Uhr wird nun das Innere sichtbar gemacht und die Veranstaltung, die im vergangenen Herbst wegen Erkrankung des Künstlers leider ausfallen musste, nachgeholt.

Die Barn*eys sind das Jugendtheater des Kulturvereins. In zwei Gruppen haben sie sich laut Mitteilung ganz eigenständig an die Entwicklung ihrer Stücke gewagt. Geschichte, Figuren, Bühnenbild – alles selbst entwickelt unter der Leitung von Catriona Blanke und Manuela Redlich. Die Aufführungen der Barn*ey Kids (9-13 Jahre) finden am 18. und 19. Mai statt, die der Barn*ey Teens (14-18 Jahre) gehen am 6. und 7. Juli über die Bühne.

„Und gestern hat er mir Rosen gebracht“, unter diesem Motto steht der Liederabend der aus Zußdorf stammenden, international tätigen Opern- und Konzertsängerin Regine Sturm am 23 Juni. Begleitet von dem Pianisten Christoph Declara singt sie Lieder von Joseph Marx, Hugo Wolf und Richard Strauss.

„Dancing Moods“ hat sich etabliert

Neben den Einzelveranstaltungen hat sich in Zusammenarbeit mit dem Verein „wirundjetzt“ die Reihe „Dancing Moods“ etabliert. Jeder kann einmal im Monat mitmachen beim Barfuß-Tanzen. DJ Djoala nimmt alle mit auf eine abwechslungsreiche Reise durch verschiedene Kulturen und Stilrichtungen.

Die Reihe beginnt am 25. Januar. Die weiteren Termine kann man den gesonderten Ankündigungen und Einladungen entnehmen.

Zum festen Bestandteil des Vereinsprogramms ist laut Mitteilung inzwischen der Treffpunkt „After Work“ geworden. An jedem Donnerstagabend kann man im Foyer der Scheune entspannt den Tag ausklingen lassen. Es gibt Musik, auch mal live, und andere Mini-Events, alles bei freiem Eintritt.