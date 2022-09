Kulturplattform Laupheim lädt zur „Open Stage“ ein

Die Kulturplattform Laupheim veranstaltet im Eventraum der Landschaftsgärtnerei Schick in Bronnen am Donnerstag, 22. September, eine „Open Stage“. Beworben hat sich dieses Mal die während der Pandemie entstandene Formation „Die Natürtrüben“. Conny Speidel (Piano), Martin Danner (Kontrabass), Alexander Speidel (E-Gitarre, Harp) und Lars Ott (Akkustik Gitarre, Gesang) präsentieren einen Musikstil der in keine Schublade passt. Wie immer geht es bei freiem Eintritt und mit Bewirtung um 19 Uhr los.