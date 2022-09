Kulturlandschaft vor der eigenen Haustür erkunden

Landkreis Biberach (sz) - Mit Spaß und Bewegung die Vielfalt der ökologischen Landwirtschaft entdecken – dafür stehen nach Angaben des Landratsamts die Bio-Radrouten der Bio-Musterregion Biberach. Auf den beiden neuen Fahrradrouten können sieben Bio-Betriebe im Rottumtal und am Rand der schwäbischen Alb entdeckt werden. Sie führen mitten durchs Grüne, sind familienfreundlich und spannend für Groß und Klein.

Wie die Mitarbeiter der Behörde schreiben, geht es bei den Bio-Radrouten der Bio-Musterregion Biberach nicht nur ums Rad fahren. Zum einen kann die wertvolle Kulturlandschaft vor der eigenen Haustür erkundet und zum anderen die ökologische Landwirtschaft in vollem Umfang entdeckt werden. Die Radfahrer fahren von Station zu Station und können dort in die landwirtschaftlichen Betriebe schnuppern.

Was für Tiere leben dort, wie und von wem werden die heimischen Lebensmittel produziert und warum sind diese so besonders? Diese Informationen erhalten die Radfahrer bei den Bio-Landwirten entlang der Rad Route. Von Rindern, Schweinen und Ziegen oder einem großen Hühnerauslauf bis hin zum Gemüse und Getreideanbau – entlang der Fahrradroute gibt es einiges zu sehen und erkunden.

Die Rottumtal-Route führt laut Pressemeldung vorbei an den Feldern des Hofgutes Holland durch den Fürstenwald und das Rottumtal zum historischen Badhaus mit dem Biohof Miller. Hier gibt es frisches Bio-Gemüse und Bio-Obst. Die Bio-Hochlandrinder vom Badhaus 5 der Familie Salzer kann man auf der Weide oder im Stall beobachten. Im Eierhäusle der Familie Schad kann man Proviant ergänzen und Hühner und Rinder auf Wiesen und im Freilauf entdecken.

Unterwegs bieten sich Annaweiher oder Ziegelweiher für eine Pause an. An- oder abreisen kann man für diese Route auch mit der Öchsle Museumsschmalspurbahn. Infos und Fahrplan gibt es unter https://oechsle-bahn.de

Die Heiligkreutal-Route führt über Berge und durch Täler der Schwäbischen Alb. Beim Ziegenhof Ensmad gibt es Ziegenkäse zu probieren. In Wilflingen können die Hühner der Familie Schaut beobachtet werden. In Langenenslingen im Hofladen des Husarenhofs der Familie Stehle gibt es vielfältige selbstgemachte Produkte zum Kosten. Das Apfelbaummuseum bei Langenenslingen lädt zu einer Rast ein.

Die Bio-Radrouten im Rottumtal und am Rand der Schwäbische Alb sind zwei der fünf Bio-Radrouten der Bio-Musterregion Biberach. Diese setzt sich für die Stärkung des Bio-Sektors vor Ort ein und versteht es unter anderem als ihre Aufgabe, ein nachhaltiges Netzwerk zwischen Erzeugern, Verarbeitern, Vermarktern und Verbrauchern aufzubauen. Ziel ist es, die Bevölkerung für die biologische Landwirtschaft und deren Erzeugnisse zu sensibilisieren, aufzuklären und zu begeistern, heißt es in der Meldung des Landratsamt weiter. Denn für die Bevölkerung sei es zunehmend wichtiger zu wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen und was für Qualitätsstandards dahinterstecken. Auch die drei anderen Bio-Radrouten der Bio-Musterregion legen dieses Angebot dar. Sie führen zum einen durch das Illertal, durch die Ingoldinger Region und am Stadtrand von Biberach rund um Mettenberg.