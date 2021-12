Kulturinitiative Rock hat Großes vor

Planungen von Großveranstaltungen sind in Pandemiezeiten nicht einfach. Aber das Team der Kulturinitiative Rock hat diese Herausforderung angenommen. Das Programm für das 12. Winterbacher Zeltspektakel vom 19. bis zum 26. Juli steht. Sechs Veranstaltungen sind bereits im Vorverkauf. Auf der Liste stehen: Alan Parsons Project, James Blunt, Rag’n’Bone Man, Milow und Gregor Meyle, Helge Schneider und Hubert von Goisern.

Dienstag, 19. Juli: Alan Parsons Live Project. Im Alter von 19 Jahren bekam Alan Parsons eine Anstellung bei den berühmten Abbey Road Studios, arbeitete als Assistent des Toningenieurs an den letzten beiden Alben der Beatles. Weltweite Aufmerksamkeit erreichte er mit der Arbeit für Pink Floyd am Album „Dark Side Of The Moon“. 1976 folgte dann gemeinsam mit Eric Woolfson das Album „Tales Of Mystery And Imagination“, das sie unter dem Namen „The Alan Parsons Project“ veröffentlichten. Nach 15-jähriger Pause erschien 2019 das neue Album „The Secret“.

Mittwoch, 20. Juli: James Blunt. Blunt kommt auf große Deutschland-Tour, um seinen Fans die Songs seines neuen Albums „Once Upon A Mind“ zu präsentieren. Blunt, der gleich mit seinem Debütalbum „Back To Bedlam“ und dem Überhit „You’re Beautiful“ zum Weltstar wurde, gehört tatsächlich zu den Menschen, die tiefgründige Stücke schreiben können und auf der anderen Seite mit ihrem Humor, ihrer Selbstironie und Offenheit für beste Laune sorgen und ihr Publikum mit Entertainer-Qualitäten bestens unterhalten. .

Donnerstag, 21. Juli: Rag'n'Bone Man. Der der Brite Rory Charles Graham, bekannt als Rag'n'Bone Man, verdankt seinen Künstlernamen, auf deutsch „Lumpensammler“, einer Comedy-Serie. Schon mit 19 Jahren trat er im Vorprogramm von Joan Armatrading auf. Sein erster Hit „Human“ erschien im Jahr 2016. Das gleichnamige Album gewann 2017 den „BBC Music Award“.

Freitag, 22. Juli: Milow und Gregor Meyle. Milow ist mit seinem neuen Album „Lean Into Me“ auf Tour. So eingängig und populär seine Songs auch sein mögen – eines sind sie nie: seicht. Jonathan Vandenbroeck ist unter seinem Künstlernamen Milow seit 2007 zum echten Weltstar geworden.

Eine Gitarre, ein Hut, eine Brille und eine Champions-League-Band im Rücken. So steht der Backnanger Singer/Songwriter Gregor Meyle auf der Bühne. Viele kennen ihn aus „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ und seiner eigenen Musikshow „Meylensteine“. Gemeinsam mit seiner Band zaubert Meyle Intimität auf die Bühnen und mit altbekannten Klassikern wie „Keine ist wie du“ oder „Niemand“ sowie vielen neuen Songs.

Sonntag, 24. Juli: Helge Schneider. „Nachdem meine Sekretärin Frau Höpfner im Bus ausgerutscht ist, als er anfuhr, und meinem Oberbeleuchter Erwin Klemke vom Arzt verboten wurde, noch mehr Bier zu trinken, zudem Teekoch Bodos Haare ergrauen, fiel mir auf, dass wir immer noch Corona haben und ich meine gesamten Konzerte von 2020 nachholen muss. Deshalb habe ich mich entschlossen, jetzt unter einem anderen Stern weiter auf Tournee zu gehen.“ Mehr gibt’s nicht zu sagen zu Helge Schneiders neuer Tour „Ein Mann und seine Gitarre“.

Montag, 25. Juli: Hubert von Goisern. Er gilt als Erfinder des „Alpenrock“ und bekanntester Vertreter der „Neuen Volksmusik“. Seine Tourneen und musikalischen Reisen führten ihn quer durch Europa, die USA, in den arabischen Raum, nach Tibet und Afrika. 2011 führte er mit „Brenna tuats guat“ fünf Wochen lang die österreichischen Single-Charts an. 2012 wurde er dafür mit 2 Amadeus Austrian Music Awards ausgezeichnet. „Federn Live 2014 - 2016“ erschien im 2017. Das neue Studioalbum „Zeiten & Zeichen“ erschien im August 2020; ab 2022 ist Hubert von Goisern wieder auf Tournee und am 25. Juli beim Zeltspektakel.