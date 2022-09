Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Tettnang - Eine Kulturgeschichte vom Feinsten erlebten die Sänger/Innen des Liederkranz Tettnang beim diesjährigen Jahresausflug. Tettnang - Heidelberg - Bad Wimpfen : Drei Tage, vom 19. bis 21. September, waren die Sängerinnen und Sänger vom Tettnanger Liederkranz in der Kurpfalz unterwegs.

Dank perfekter Vorbereitung von Karin und Ludwig Gehring erlebte die illustre Sängerschar ein entspanntes Ausflugsprogramm. Von der Schlossbesichtigung, einer Stadtführung sowie einem Orgelkonzert in der Heiliggeistkirche mit Prof. Stefan Göttelmann, dem ehemaligen Kantor der evangelischen Schlosskirche in Tettnang, war alles dabei, was Heidelberg zu bieten hat. Eine Burgenschifffahrt auf dem Neckar bei angenehmem Herbstwetter sowie die Pfalzbesichtigung in Bad Wimpfen sorgten bei den Sänger/Innen für rundherum zufriedene Gesichter.