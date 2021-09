Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Kulturevent „Umanand auf´m Land“ am 4. und 5. September gab es in diesem Jahr nicht nur Kultur mit Musik, Theater, Akrobatik und vielem mehr, nein, es galt auch lokale Esskultur und unsere Kulturlandschaft zu entdecken. Die Kulturlandschaftsfenster der Bio-Musterregion Ravensburg waren entlang eines Streckenabschnitts platziert und sollten auf unsere wunderschöne Kulturlandschaft, die so nur durch deren entsprechende Nutzung entstanden ist und bestehen bleibt, aufmerksam machen.

Die Idee und auch der Bau der Kulturlandschaftsfenster kam von Sigrid Metzler, Bio-Landwirtin des Hofs Poppenhaus bei Wolfegg. Finanziert und mit Infos zur jeweiligen Landschaft ausgestattet wurden die Fenster von der Bio-Musterregion Ravensburg. Zu entdecken gab es sechs verschiedene Landschafstypen, die alle nur durch deren typische Nutzung durch die Landwirtschaft entstanden sind und erhalten bleiben. Die für die Region Allgäu-Oberschwaben so charakteristischen grünen Wiesen und Weiden, gibt es nur solange der Landwirt sie regelmäßig nutzt. Findet keine Nutzung mehr statt, verbuscht das Land und entwickelt sich irgendwann zu Wald. Beides, Wiesen- und Weidennutzung, sorgt für CO2-Speicherung und trägt damit auch zum Klimaschutz bei. Da Grünland für die menschliche Ernährung nicht direkt nutzbar ist, bieten Wiederkäuer (z. B. Rinder) den immensen Vorteil, dass diese aus dem Grünland für uns Menschen wertvolles und nutzbares Eiweiß in Form von Milch und Fleisch produzieren können. Sie stehen nur in Konkurrenz zur menschlichen Ernährung, wenn Sie mit Kraftfutter (z. B. Getreide), das auf Äckern produziert wurde, gefüttert werden.

Neben dem Wiesen- und dem Weidenfenster gab es noch unsere Feuchtwiesen, Streuobstwiesen, sowie Äcker und Weiher zu bewundern. Welchen Nutzen wir Menschen von der jeweiligen Kulturlandschaft ziehen und wie diese zu deren Erhalt genutzt werden muss, war auf Postkarten der Bio-Musterregion beschrieben.

Unsere regionstypische Landschaft gehört zu unserer Kultur und sollte uns wichtig sein und bewahrt werden. Dazu kann jeder beitragen. Die Fenster sollen auch zukünftig im Landkreis genutzt werden. Zwei von ihnen können weiterhin beim Ährenhof in Bergatreute entdeckt werden und stehen somit an der Route einer der BioGenuss-Radtouren der Bio-Musterregion Ravensburg (www.biomusterregionen-bw.de/biogenuss-radtouren).

Der Kreis Ravensburg ist seit dem Jahr 2018 eine von heute 14 Bio-Musterregionen in Baden-Württemberg.