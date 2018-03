Kulturbeutel: Alles so schön digital hier

„Digital ist besser“ heißt die erste CD der Band Tocotronic. 23 Jahre ist das her. Heute veröffentlichen Tocotronic ihre Musik auch wieder auf Schallplatten. Ist digital also wirklich besser? Das ist eine Frage, die sich heute auch den Museen stellt. Sie digitalisieren im großen Maßstab ihre Bestände und stellen sie kostenlos ins Netz. Auf der Homepage der Albertina in Wien finden sich allein in der Grafischen Sammlung Fotografien und Beschreibungen von über 95 000 Blättern – in einer sehr passablen grafischen Auflösung. Damit ist die Albertina überall auf der Welt gleichermaßen präsent. Aber muss man dann überhaupt noch nach Wien? Sägen die Museen mit der Digitalisierung am eigenen Ast? Der alte Spruch, keine Reproduktion komme an das sinnliche Erlebnis des Originals heran, klingt wurmstichig.

Man kann es aber auch umgekehrt sehen, indem man mit der Aura des Originalkunstwerks argumentiert. Nichts hat diesen Kult ums Original so sehr befördert wie gerade die massenhafte Vervielfältigung dieses Originals. Da Vincis „Mona Lisa“ ist in Millionen Katalogen abgedruckt. Ohne sie gäbe es kaum jemanden, der sich vor dem Original im Louvre die Nase an der Panzerglasscheibe plattdrückt. Vielleicht läuft dieser Mechanismus der Popularitätssteigerung mittlerweile aber auch ins Leere: Jeder kann alles im Netz präsentieren. Und wenn Milliarden von Kunstwerken im Netz abgebildet sind, ist auch alles davon egal.

Es stellt sich eine weitere Frage: Was ist mit einer Kunst, die gar kein Original mehr kennt, wie die Medienkunst? Das waren noch Zeiten, als man eine Ausstellung besuchen musste, um einen flimmernden Fernseher von Nam June Paik zu sehen! Heute würde Paik seine Arbeit gleich ins Internet stellen. So machen das auch die Künstler und Forscher des britischen Kollektivs Forensic Architecture mit ihren Videos. Drei dieser Videos werden derzeit in einer Ausstellung in der Zeppelin-Universität gezeigt, eine weitere im Zeppelin-Museum. Macht das Sinn? Alle Videos, und noch viele weitere, zeigt Forensic Architecture ja auch auf der eigenen Homepage – mit umfangreichen Hintergrundmaterialien.

Es macht dann Sinn, wenn es gelingt, der Kunst im digitalen Zeitalter ihren Live-Charakter zurückzugeben. Gerade das versucht man im Zeppelin-Museum und in der ZU – durch ein Rahmenprogramm, das die Kunst begleitet. So stellt die ZU ihr Semester unter das Motto „Krisen der Realität“ und umkreist in der Ringvorlesung jeden Dienstag um 19.15 Uhr Fragestellungen, die es ohne das digitale Zeitalter gar nicht gäbe. Das Zeppelin-Museum wiederum zeigt in seiner Ausstellung „Schöne neue Welten“ zwar digitale Kunst, aber das begleitende Symposium findet nicht am Bildschirm statt, sondern live in der ZU: hier steht am 6. April um 18 Uhr Eyal Weizman von Forensic Architec-ture Rede und Antwort. Damit ist es in der Kunst wie in der Popmusik: seitdem Musik immer mehr gestreamt wird, boomen die Livekonzerte erst recht.

Auch der Kulturkalender hat in unserer aktuellen Woche Veranstaltungen zu bieten, die es auf keinem Bildschirm gibt: Am Dienstag, 19.30 Uhr, zeigt das Schauspiel Frankfurt im GZH Arthur Millers Drama „Alle meine Söhne. Am Mittwoch, 20 Uhr, ist das Symphonieorchester des Nationaltheaters Prag im GZH zu Gast; und ebenfalls im GZH musiziert der klassische Klarinettist Albrecht Mayer am Sonntag, 25 Februar, in Quartett-Besetzung.