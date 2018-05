Kultur ist immer eine Bereicherung

Nicht nur für das gesellschaftliche Leben ist die kulturelle Entwicklung an einem Standort wichtig. Auch für Unternehmen ist ein vielfältiges Angebot unter Umständen ein entscheidender Faktor, einen Ort in Betracht zu ziehen. Die Ellwanger haben für ihre Einwohnerzahl ein beachtliches Angebot auf die Beine gestellt. Drei Fragen an den Sachgebietsleiter Kultur der Stadt Ellwangen Olaf Thielke.

Wie viele ehrenamtliche Kulturvereine gibt es in Ellwangen? Wie viele Menschen sind engagiert?

Wie viele Menschen sich engagieren, lässt sich nicht genau beziffern, geschätzt werden es aber mehr als zehn Prozent der Bevölkerung sein. Die Kultur spielt eine große Rolle.

Welchen Einfluss auf die Außenwirkung der Stadt hat die Kultur?

Kultur ist in ihren unterschiedlichen Ausformungen immer eine Bereicherung für das Zusammenleben von Menschen. Speziell in Ellwangen ist das Angebot beachtlich, nicht nur von der Anzahl der Angebote her, sondern auch, weil sehr viele Bürger selbst aktiv sind. Beispiele dafür gibt es sehr viele, der Ellwanger „Sommer in der Stadt“ etwa. Speziell in diesem Fall lassen sich direkte Auswirkungen auf den Tourismus ableiten.

Kultur ist ein bedeutender weicher Standortfaktor. Das Angebot im Bereich der kulturellen Bildung ist in Ellwangen ebenfalls sehr ausgeprägt. Die Stadt unterhält eine auf hohem Niveau arbeitende Musikschule und ein mehrfach ausgezeichnetes Jugendblasorchester. Hinzu kommt die musikalische Ausbildung der Musikvereine.

Wo und wie unterstützt Ellwangen seine Kulturmacher?

Die Stadt verfügt über ein eigenes Kulturamt. Das ist ja bekanntlich eine Freiwilligkeitsleistung und insofern nicht selbstverständlich. Ellwangen hat zudem ein etwas anderes Kulturkonzept entworfen, das weniger auf spektakuläre Veranstaltungen setzt als auf kleine, feine Kulturereignisse. Vielmehr ist uns die direkte Bürgerbeteiligung wichtig. Das Ellwanger Kulturleben ist dadurch vielfältig, und wir gewinnen Freiräume für eine direkte Unterstützung. Ein Beispiel: Eine Gruppe kulturinteressierter Ellwanger möchte ein Literaturfest an einem Sommerabend organisieren und benötigt Unterstützung.

Dabei geht es weniger um Geld als um die konkreten Fragen für eine solche Veranstaltung: Welcher Ort ist geeignet? Woher bekommen wir Stühle, Licht, eine Bühne? Wie geht das mit der Bewirtung? Das Kulturamt kann wichtige Hilfen geben und vielleicht auch den einen oder anderen Behördenkram erledigen. Kurzum, wir sind in der Ellwanger Kulturszene gut vernetzt und helfen unkompliziert und zügig. Dabei spielen Kooperationen eine wichtige Rolle, und wenn ein herausragendes Event ansteht, haben wir auch die Möglichkeit, dieses zu unterstützen.