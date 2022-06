Kultur in der Innenstadt startet wieder

Biberach (sz) - Kulturliebhaber können sich am Samstag, 11. Juni, auf ein abwechslungsreiches Programm bei „Spaß am Samstag – Kultur in der Innenstadt“ freuen. Auf dem Viehmarktplatz/Spitalhof und auf dem Schadenhof treten jeden Samstag jeweils um 10 Uhr, 11 Uhr und 12 Uhr für eine halbe Stunde zwei Künstler oder Künstlergruppen mit Programmen aus Musik, Tanz und Unterhaltung auf. Die Schüler der Musikschule Tritonal werden laut Ankündigung der Stadt ein musikalisches und abwechslungsreiches Programm zusammenstellen und freut sich über zahlreiche Zuhörer im Spitalhof. Die „Thunderflowers“ – eine Newcomer-Band bestehend aus Nachwuchstalenten Biberachs – spielen demnach aktuelle Songs, aber auch einige der besten Hits der letzten 40 Jahre. Die Band ist auf dem Schadenhof zu hören. Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe und das detaillierte Programm ist unter www.kulturkalender-biberach.de zu finden.