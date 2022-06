Kultur im oberschwäbischen Outback

Ummendorf (sz) - Vom Donnerstag, 16. bis Sonntag, 19. Juni sowie vom Freitag, 24. bis Sonntag, 26. Juni stellen in der „Offenen Scheune“ in Ummendorf-Ruckweg wieder Künstler und Handwerker aus: Bildhauer, Möbelbauer, Drechsler, Maler, Goldschmiedin und Modeschöpferin präsentieren ihre Werke. Höhepunkt des Kulturprogramms ist laut Mitteilung eine Matinée am Sonntag, den 19. Juni, um elf Uhr mit Christian Segmehl und dem Pianisten Elias Corrinth. In entspannter Atmosphäre gibt‘s Salonmusik, Samba sowie Tangos. Der Eintritt für das Konzert kostet 25 Euro. Alle anderen Kulturveranstaltungen wie die Lesung „Landschaft“ von Martin Menner am 17. Juni, die Max&Moritz-Bubengeschichten mit Johannes Reck und der Pianistin Julia Reck sind kostenlos. Am 24. Juni gibt die Musikschule Tritonal ein Konzert, am 25. Juni zeigt Andrea Reck eine Fotoshow über Äthiopien. Weitere Informationen online unter www.duene-7.de.