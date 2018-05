Kultur hat in Ellwangen großen Stellenwert

Von der U- zur E-Kultur ist es nicht weit. Oder, um’s mit der Kabarettistin Nessi Tausendschön zu sagen: „Comedians machen es wegen dem Geld, Kabarettisten wegen des Geldes.“ Genau. Oder zitieren wir doch Goethe: „Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Ach wir Armen!“, sagt Margarete, das Gretchen, im Faust I. Frank Zappa gefällig? „We’re only in it for the money.“ Wir machen’s nur wegen des Geldes. Doch woher nehmen und nicht stehlen? Genug der Floskeln. Geld, da sind sich alle einig, kann nicht der Grund sein, in einer Stadt wie Ellwangen Kultur zu machen.

„Wir machen Theater – keine Kunst“, schreiben zum Beispiel die Ellwanger Theatermenschen auf ihrer Homepage. Andreas Müller, der zweite Vorsitzende des Vereins, bestätigt das gerne. „Die Intention, bei uns mitzumachen, ist ganz unterschiedlich. Manche Menschen spielen Theater als Ausgleich zum Berufsleben, andere suchen die Gemeinschaft.“ Allen gemeinsam sei: „Es muss Spaß machen, und das Publikum soll nach der Aufführung zufrieden sein.“

Und sein persönlicher Antrieb? „Ich habe mal Theater gelernt (Schauspielakademie Zürich, Anm. d. Red.). Dann kam die Familie, und beruflich lief es ganz anders.“ Man kann den Menschen aus dem Theater bringen, aber nicht das Theater aus dem Menschen.

Ellwangen zu klein für professionelles Theater

Knapp 100 Mitglieder hat der Verein, so Müller, der den harten Kern der Truppe auf etwa 30 bis 35 Menschen schätzt. Gemeinsam stellen sie einiges auf die Beine. Bei den Freilichtstücken im Sommer, so schätzt Müller, erreichen sie – je nach Wetterlage – gut 2000 Zuschauer. In einer Stadt wie Ellwangen ist das eine Hausnummer. Müller ist sich sicher: Ohne ehrenamtliches Engagement geht es nicht. „Eine Stadt wie Ellwangen ist nicht groß genug, um sich ein professionelles festes Theater leisten zu können.“ Olaf Thielke, Sachgebietsleiter Kultur der Stadt Ellwangen, nennt weitere Beispiele dafür, dass Kultur ohne Ehrenamt nicht funktioniert.

Er schätzt, dass gut zehn Prozent der Ellwanger Bevölkerung in irgendeiner Weise kulturell engagiert ist: „Das Kulturleben spielt in der Stadt also eine wichtige Rolle.“ 34 Chöre, Musikvereine und sonstige Anbieter (Jazz-Initiative, Jugendblasorchester, Kulturinitiative Sommer in der Stadt, Geschichts- und Altertumsverein und weitere), ein Kunstverein, zwei Theatervereine und darüber hinaus noch zahlreiche Gesangvereine, die Theateraufführungen machen. Das kann sich sehen lassen. Thielke nennt gerne ein Beispiel – den „Sommer in der Stadt“: „Bei diesem Kultursommer werden seit über 20 Jahren über 90 kulturelle Veranstaltungen ganz unterschiedlicher Genres überwiegend von Ehrenamtlichen und Kulturbegeisterten organisiert.“

Und das kann sich doch bei einer Stadt mit knapp 25 000 Einwohnern sehen lassen.