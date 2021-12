„Kultur am See“ 2022 startet erst am 11. März

Selbst gestaltete Gutscheine für die neuen Auftritte 2022 der Kleinkunstreihe „Kultur am See“ Bad Waldsee sind gern gesehene Präsente unterm Weihnachtsbaum. Da die ersten beiden Termine von Bernd Kohlhepp und Thomas Fröschle im Januar aufgrund der aktuellen 2G+-Regelung bereits abgesagt sind, startet das erste Halbjahresprogramm mit zeitlichem Verzug erst am 11. März. Los geht es dann mit dem Nachholtermin des Musikkabaretts „Suchtpotential“. Die weiteren Veranstaltungen im Überblick: am 9. April Comedy und Kabarett mit „Herr Schröder“, am 30. April Chris Boettcher ebenfalls mit Comedy, am 13. Mai Kabarett mit dem „Kom(m)ödchen Ensemble“, am 27. Mai Musikkabarett mit „Wildes Holz“ und am 24. Juni A Capella-Comedy mit „intrmzzo“. Die Eintrittskarten sind coronabedingt jeweils drei Wochen vor den Gastspielen im Haus am Stadtsee bei der Tourist-Information in Bad Waldsee erhältlich.