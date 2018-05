Die Wellandhalle in Dewangen hat sich am Donnerstagabend in einen Bauernhof verwandelt. Denn die Schüler der Schwarzfeldschule haben das Musik- und Bewegungstheaterstück „kultivierte Wölfe“ aufgeführt.

Alle 100 Kinder der Schwarzfeldschule haben an dem Musik- und Bewegungstheater in Dewangen mitgewirkt. Sie verwandelten sich dafür in Wölfe, Enten, Hühner, Gänse und Schweine und erzählten die Geschichte der „kultivierten Wölfe“, die auf dem Bilderbuch von Pascal Biet basiert. Die Bühne in der Wellandhalle wurde zum Bauernhof, wo die ausgehungerten Wölfe nach einer Wanderschaft ankamen. Nach kurzen Zankereien mit den dort lebenden Tieren, zeigten die Wölfe, dass sie alles andere als böse sind. Wenn sie nicht die Schulbank drückten, lasen sie den Hühnern, Gänsen, Schweinen und Enten vor. Sie erzählten die Geschichten von Aschenputtel, Hänsel und Gretel, Frau Holle und auch von Dornröschen. Die anderen Tiere klebten wie gebannt an ihren Lippen und freuten sich über die Lesekünste der Wölfe.

Die Schüler mussten aber an dem Abend nicht nur schauspielern, sondern zeigten auch ihre tänzerischen und musikalischen Fähigkeiten. Mit Taktgefühl und schönen Stimmen sangen sie von Märchen, den Tieren oder auch klassische Kinderlieder wie „auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ne kleine Wanze“. Mit gelben Shirts und mit Augen beklebte Mützen, die an Donald Duck erinnerten, sangen die „Enten“ nicht nur auf Englisch, sondern zeigten auch den Ententanz.

Für die Rüssel, Ringelschwänzchen, Schnäbel, Hahnenkämme und Co waren einige Eltern verantwortlich, die fleißig die Kostüme genäht hatten. Auch das Schminken wurden von der Elterngruppe übernommen, wofür sich die Kleinen am Ende herzlich bedankten. Aber auch die Kinder erhielten jede Menge Applaus für ihre sehr gute Leistung und den gelungenen Abend. Nach über einer Stunde konnten sie sich umziehen, um anschließend mit dem Publikum und einem Muffin den Abend ausklingen zu lassen.