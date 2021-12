Künstlerin spendet Gemälde für „Häfler helfen“

Die Malerin Annette Kattau spendet eines ihrer Werke zur Versteigerung für „Häfler helfen“. Die Künstlerin aus Langenargen stellt ihre Arbeiten noch bis voraussichtlich Ende Januar in den lichterfüllten neuen Räumen von Staub Wintergärten in der Barbarossastaße 51 in Friedrichshafen aus. „Wir wollen Künstler auf diese Weise auch in Zukunft unterstützen“, sagt Inhaber Stefan Straub. Seine gläsernen Wintergärten bieten ein ideales Ambiente für die Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler, die der Markdorfer Galerist Jürgen Kiefer vertritt.

Schon als Kind vom Universum fasziniert

„Schon als Kind haben mich Sterne und das Universum fasziniert“, sagt Annette Kattau. Dieses Interesse schlägt sich in ihrer Malerei nieder. So etwa im großformatigen Bild „Supernova“, das das Verglühen eines Sterns darstellt. In den Wirbeln von Formen und Farben sieht Kattau auch ein Sinnbild auf die auseinanderstrebenden Kräften in der Gesellschaft vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie.

Versteigert wird das Bild „Dimensionsspirale“

Annette Kattau arbeitet oft in mehreren Schichten. Malen bedeutet somit zugleich, ein vorheriges Stadium zu übermalen – nicht nur mit Acrylfarbe, sondern auch mit Blattgold. Je nachdem, aus welchem Winkel man ihre mitunter dreidimensionalen Leinwände betrachtet, reflektiert das Licht die Farben anders. Manche Bildoberfläche wirkt wie die Rinde eines verwitterten Baumes. Ohnehin ist die Natur eine weitere Inspiration für Annette Kattau. Farben, die man mit Frühling, Garten und Landschaft assoziiert, führen in den Bildern gegenstandslose Tänze auf. Bewegung und Veränderung prägen Annette Kattaus Malerei. Das gilt auch für das Bild, das sie für „Häfler helfen“ spendet: „Dimensionsspirale“ heißt es; in Rot, Schwarz um Gold bilden sich Wirbel, in der feststehende Verhältnisse sich auflösen. Annette Kattau spendet das ein Meter auf ein Meter große Bild, weil in der Pandemie die Not vieler Menschen mit geringem Einkommen besonders groß ist. Normalerweise würde das Bild 880 Euro kosten. Die Versteigerung startet mit einem Mindestgebot von 100 Euro.

So können sie mitsteigern

Das Gemälde erhält, wer den höchsten Betrag bietet. Schicken Sie eine Mail mit Ihrem Gebot, Ihrer Telefonnummer und dem Betreff „Gemälde“ an die Mailadresse redaktion.friedrichshafen@schwaebische.de. Wir benachrichtigen den Höchstbietenden. Das Bild kann abgeholt werden, nachdem der Betrag auf dem „Häfler helfen“-Konto eingegangen ist. Teilnahmeschluss ist Montag, 27. Dezember.

Öffnungszeiten der Ausstellung

Die Ausstellung von Annette Kattau bei Wintergärten Straub ist bis voraussichtlich Ende Januar 2022 zu folgenden Zeiten zu sehen: Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr; Samstag nach Vereinbarung.