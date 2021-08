Künstler öffnen ihre Ateliers

Ravensburg (sz) - Im Landkreis Ravensburg öffnen sich am Wochenende, 4. und 5. September, für zwei Tage verschiedene Atelier- und Werkstatttüren. Künstler geben jeweils von 11 bis 17 Uhr einen Blick frei auf individuelle, sonst nicht zugängliche Arbeitsbereiche. An 20 unterschiedlichen Standorten im Landkreis Ravensburg laden 28 Kunstschaffende ein in die kreative Welt der künstlerischer Gestaltung. Orte an denen Ideen umgesetzt werden, gefüllt mit den unterschiedlichsten Materialien, Entwürfen, aktuellen wie unvollendeten Werken. Zwischen Argenbühl und Wilhelmsdorf, Bad Waldsee und Oberteuringen stehen die Türen für interessierte Besucher offen und bieten die Gelegenheit, ideenhaltige Luft zu schnuppern, neugierig zu sein und offene Gespräche zu führen. Ob Autolackiererei oder Ateliergemeinschaft, Galerie im Grünen oder Atelier im Keller – die Vielfalt der Kunst zeigt sich auch an ihren Orten. Die einzelnen Stationen lassen sich gut in kleineren oder größeren Touren per Rad oder Auto erfahren. Alle Atelier-Adressen können Interessierte unter ravensburger-kunstverein.de nachlesen, sie sind auch in einem kostenlosen Begleitheft veröffentlicht. Es gelten die aktuellen Coronabestimmungen (3G-Regeln). Foto: oh