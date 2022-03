Künstler gestalten Buttons fürs Vorarlberg Museums für Ukrainehilfe

Künstlerinnen und Künstler aus Vorarlberg gestalten Ansteck-Buttons gegen den Krieg in der Ukraine. Nach einem Aufruf des Vorarlberg Museums sind bereits erste Entwürfe eingetroffen, die die Museumskuratorin Kathrin Dünser in ihrer Freizeit zu Buttons verarbeitet. Die Anstecker werden an der Kassa des Vorarlberg Museums zu 5 Euro je Button verkauft. Der Erlös wird an die Aktion „Vorarlberg hilft“ gespendet und kommt den Opfer des Krieges in der Ukraine zugute. Solche Anstecksymbole für den Frieden kamen im ersten Weltkrieg auf, die Buttons fanden in der Anti-Atom-Bewegung weltweite Verbreitung. 1958 entstand für eine Kampagne zur nuklearen Abrüstung das legendäre Peace-Zeichen, das zu einem weltweiten Friedenssymbol wurde. Der Vorarlberger Künstler Tomi Scheiderbauer variiert es in seinen Entwürfen mit den ukrainischen Landesfarben, heißt es in der Mitteilung des Museums. Marbod Fritsch beschäftigt der Knicks der ehemaligen österreichischen Außenministerin vor Putin.