Kuckucksgugga Haiterbach - Guggamusiker im Homeoffice

Die Kuckucksgugga aus Haiterbach im Nordschwarzwald wollen trotz Pandemie mit ihrer Musik einheizen. Das Video haben sie anlässlich des jährlichen Instrumente abstauben aufgenommen - es gibt einen Einblick, wie das Alternativprogramm der Narren 2021 aussieht.

Gefällt dir dieses Video? Dann stimme jetzt ab!

Über 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.