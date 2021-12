KSV Trossingen steigt in Ringer-Verbandsliga auf

Der KSV Trossingen ist Meister in der Landesliga Württemberg und steigt in die Verbandsliga Württemberg auf.

Jedes der sechs Duelle gewann der KSV und beendete die Saison als ungeschlagener Tabellenführer. Nach einer anstrengenden Vorbereitung belohnten sich Ringer und Trainer mit einem seit Jahrzehnten ausgebliebenen Meistertitel. Ebenso stolz können die Helfer und Organisatoren der Heimkämpfe auf sich sein. Neben der guten Organisation konnte der KSV Trossingen den Zuschauern durch Licht- und Soundeffekte ein tolles Erlebnis bescheren. Das Ergebnis: Eine tolle Stimmung und Zuschauerrekorde trotz der Corona-Auflagen.

Besonders hervorzuheben ist der Heimkampf gegen den RSV Benningen. Der Oberliga-Absteiger musste sich vor den Augen des WRV-Vorstands trotz A-Aufstellung gegen die Trossinger geschlagen geben. Mit nur einen Punkt Differenz hatte diese Begegnung nicht spannender sein können. Zweifelsohne hat der KSV Trossingen an diesem Abend ein Ausrufezeichen in Richtung Verbandsliga gesendet. Die Ringer und Zuschauer können sich in der kommenden Saison auf spannende Kämpfe freuen. Besonders die Lokalderbys gegen den SV Dürbheim und die KG Wurmlingen Tuttlingen werden die Trossinger Fritz-Kiehn Halle in einen Hexenkessel verwandeln.

Besonders erfreulich für den KSV Trossingen sind die Leistungsträger aus der eigenen Jugend: Daniel Ehler beendete die Saison als bester Ringer (5 Siege/0 Niederlagen). Adrian Rubach musste sich lediglich einmal geschlagen geben (3 Siege/1 Niederlage). Marvin Grosch ging aus jedem Kampf als Gewinner hervor (3 Siege/0 Niederlagen). Aufs Trossinger Urgestein Levent Sahin war Verlass, er scheute sich nicht, für die Mannschaft binnen weniger Tage 6 bis 8 Kg „Gewicht zu machen“ (3 Siege/2 Niederlagen). Roberto De Gaetano stellte sein Können erneut unter Beweis (3 Siege/2 Niederlagen). Philipp Tolsdorf, Dimitri Liebrecht, Armin Hainzl und Sascha Grohs kämpften ebenfalls um jeden Punkt und verhalfen der Mannschaft zum Erfolg.