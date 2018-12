KSV Trossingen feiert Sieg im Lokalderby

Die Ringer-Kampfgemeinschaft ASV Nendingen und VfL Mühlheim ist auch im vorletzten Heimkampf in der Bezirksliga ohne Sieg geblieben. Mit 3:28 ging der Sieg in der Tuttlinger Mühlauhalle klar an den Lokalrivalen KSV Trossingen.

Auf der KG-Seite konnten sich nur Anil Misirci gegen den starken Dimitri Liebrecht und Schwergewichtler Jonathan Wernz gegen Marvin Grosch in die Siegerliste eintragen. In der Klasse bis 80 kg hätte Yasin Oruzbeyi eine Vier holen können, weil Trossingen die Klasse nicht besetzt hatte. Doch er brachte nicht das erforderliche Limit, so dass es zu keiner Mannschaftswertung kam.

Der Kampfverlauf, die KG Nendingen/Mühlheim zuerst genannt: Klasse bis 57 kg G: Jonathan Krickel – Levent Sahin 0:4 (SN nach 1.29 bei 0:4). – 130 kg F: Jonathan Wernz – Marvin Grosch 1:0 (PS mit 3:1); Stand 1:4. – 61 kg G: Sayed Ali Hosseini (KSV) gewinnt kampflos; Stand 1:8. – 98 kg G: Martin Wenskus – Sascha Domrös 0:4 (SN nach 2.19 beim Stand 8:8); Stand 1:12. – 66 kg G: Florian Hermann – Sascha Grohs 0:4 (UN mit 4:19 nach 5.15); Stand 1:16. – 86 kg F: Anil Misirci – Dimitri Liebrecht 2:0 (PS 6:1); Stand 3:16. – 71 kg F: Chris Hänßler – Roberto De Gaetano 0:4 (SN nach 0.36 bei 0:6); Stand 3:20. – 80 kg G: Ohne Wertung. – 75 kg G: Fabian Weinreich – Daniel Ehler 0:4 (UN nach 2.26 bei 0:15); Stand 3:24. – 75 kg F: Ion Ozarenschi – Adrian Rubach 0:4 (UN nach 4.51 bei 8:23); Endstand 3:28.