KSV Aalen: Der erste Kampf der Rückrunde steht an

Aalen (an) - Am Samstag kommt es für den KSV Aalen zum ersten Kampf der Rückrunde.Gegner in der Ulrich-Pfeifle-Halle ist die RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot. Los geht es um 19.30 Uhr.

Den Hinkampf gewannen die Ostalbbären klar mit 23:11. Auch den Rückkampf will man erfolgreich gestalten. Die Kampfgemeinschaft aus Schwäbisch Hall belegt derzeit den sechsten Tabellenplatz. Gegen das Schwarzwald Team aus Aichhalden gegen die der KSV Aalen einen haushohen Sieg einfahren konnte,gingen die Haller völlig ohne Wertungspunkt von der Matte Trainer Julian Meyer hofft, dass er alle geplanten Kräfte rechtzeitig mobilisieren kann. Sollte dies nicht gelingen,kann man in Aalen auf starke Nachwuchssportler aus den eigenen Reihen zurückgreifen. Bereits um 17.30 Uhr trifft die KSV-Schülermannschaft auf die kleinen Spartaner aus Schorndorf.