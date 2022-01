KSC-Männer bleiben weiter ungeschlagen

Einen ungefährdeten Heimsieg haben die Kegler des KSC Hattenburg in der Verbandsliga eingefahren. Ebenfalls einen Heimsieg verbuchten die Frauen des KSC in der Verbandsliga.

Verbandsliga Männer: KSC Hattenburg – KV 2000 Geislingen 7:1 (3397:3181). Tobias Saiger (602/1) und Daniel Bechter (560/1) brachten den KSC klar in Führung. In der Mittelpaarung musste Reinhold Schädler nach 29 Wurf verletzt für Raphael Dolderer ausgewechselt werden. Gemeinsam kamen sie auf 508 Kegel, was den nächsten Mannschaftspunkt bedeutete. Roland Chioditti punktete mit 586 Kegeln. Den Sack zu machten André Weitzmann (528/0) und Matthias Moser (613/1). Damit bleibt der KSC weiter ungeschlagen auf Platz eins.

Verbandsliga Frauen: KSC Hattenburg – ESV Aulendorf 6:2 (3101:2971). Sara Moser (519/1) und Vivien Fackler (497/0) erspielten einen Vorsprung für den KSC, den Nicole Miller (509/1) und Vera Arnold (495/0) hielten. Tanja Keller (519/1) und die Tagesbeste Verena Weitzmann (562/1) besiegelten den Sieg.