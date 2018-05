Krumbacher Reiter starten erfolgreich in die Saison

Tettnang (sz) - Jedes Frühjahr werden die Sättel wieder auf Hochglanz poliert und die Turnierkleidung aus dem Schrank geholt. Die Turniersaison hat auch für die Reiter des Reit- und Fahrvereins Krumbach wieder begonnen, die ersten Erfolge konnten die Pferdesportler bereits sammeln.

Sabrina Schmid erreichte mit ihrem Q-Tipp in Dunzenhausen in einem A**-Springen Platz drei. In Leutkirch ging sie in einem Punkte-L*-Springen an den Start und belegte Rang zehn. In Klaus bewiesen Sabrina Schmid und Q-Tipp, dass sie auch im großen Viereck eine gute Figur machen: Eine A**-Dressur konnten sie für sich entscheiden. Am Pfingstwochenende konnte sich Sabrina Schmid einen Platz im Achter-Team bei einem Stil-A**-Springen mit Zeitpunkten sichern. Ihr Ritt wurde mit einer Note von 8,6 bewertet, was ihr den zweiten Platz einbrachte. Ramona Gührer erreichte in Rissegg mit Encantaro in einer A*-Dressur die Wertnote von 7,8, was Platz zwei bedeutete. In Sigmaringen wurde der RFV Krumbach von Nicole Zuber mit Latin Lover vertreten. In einem A*-Springen war es Platz zehn.

Auch Vereinsvorstand Hubertus von Dewitz war bereits mit seiner Sera unterwegs. In Risenbeck startete er beim internationalen AJA-Turnier im großen Preis mit zwei Umläufen und konnte sich den 16. Platz sichern. In Madenreute waren die beiden schnell und fehlerfrei unterwegs und wurden in einem M*-Springen Zweite.

Dass Celine Wiedemann und ihre beiden Stuten Cilly und Quintera über den Winter fleißig trainiert haben, bewiesen sie in den vergangenen Wochen eindrucksvoll. Bei fünf Turnieren konnte sich Wiedemann bereits 13 Platzierungen erreiten. In Ailingen schaffte sie mit Cilly einen fünften und mit Quintera einen dritten Platz in einem L*-Springen. In Leutkirch-Haid erreichte sie mit Cilly in einem A*-Springen Platz vier.

In Langenau hatte die junge Reiterin dann wieder Quintera unterm Sattel und konnte sich einen zehnten Platz in einem L*-Springen und einen elften Platz in einem M*-Springen sichern. Zwei vierte Plätze in L*-Springen konnten die beiden in Leutkirch-Diepoldshofen mit nach Hause nehmen. Richtig rund lief es für die drei in Weingarten. Mit Cilly konnte sich Celine Wiedemann einen dritten und einen fünften Platz im L*-Springen sichern. Mit Quintera konnte sie sogar vier Platzierungen auf ihr Konto verbuchen. In einem Zwei-Phasen-L*-Springen konnte sie sich als Vierte platzieren. Den ersten, aber bestimmt noch nicht letzten Sieg der Saison konnten die beiden in einem Stil-L* auf ihr Konto verbuchen. Der Ritt wurde von den Richtern mit einer Traumnote von 8,5 bewertet. Einen sechsten Platz erreichten die beiden in einem M*-Springen. Im großen Preis von Weingarten, einem M*-Springen mit Siegerrunde, wurden die beiden als Dritte platziert.

Gut in Form

Der Nachwuchs war auch bereits fleißig. Sophie Riegger konnte sich mit ihrem Dajas High Flower bereits vier Platzierungen in E-Dressuren sichern. Einen siebten Platz gab es für die beiden in Dunzenhausen. In Fronhofen war es Platz drei. Auf den Turnieren in Herbertingen und Ach-Linz sicherten sich die beiden jeweils einen fünften Platz.

Für Emilia Riegger und ihren Farn ist es dieses Jahr die erste Turniersaison. In Fronhofen und Ach-Linz gewann das Paar bereits zwei Reiterwettbewerbe. Emily Gmünder stellte sich mit ihrer Fela bereits auf drei Jugendturnieren der Konkurrenz. In Krumbach, Fronhofen und Herbertingen starteten die beiden in Reiterwettbewerben und konnten sich zwei vierte und einen fünften Platz sichern.

Kilian Gmünder und seine Finja haben bereits gezeigt, dass sie über den Winter fleißig trainiert haben. So konnten die beiden dieses Jahr bereits zwölf Platzierungen auf fünf Turnieren auf ihrem Erfolgskonto verbuchen. Kilian Gmünder nahm mit Finja an den Jugendturnieren in Krumbach, Fronhofen und Herbertingen teil. In Krumbach wurden die beiden Dritte in einem Mannschafts-Springwettbewerb, Sechste in einem Stil-E-Springen und Vierte in einem Stil-Springen der Klasse A.

In Fronhofen wurden sie ebenfalls in einem Mannschafts-Springwettbewerb Dritte. In einem Stil-E-Springen konnten sie sich als Zweite sowie in einem Stil-A-Springen an achter Stelle platzieren.

Auf dem Jugendturnier in Herbertingen reichte es für die beiden für einen dritten Platz in einem Mannschafts-Springwettbewerb und einen siebten Platz in einem Stil-A-Springen. Kilian Gmünder wurde in der Mannschaftswertung Zweiter. In der Cupwertung der E-Springen konnten er sich an dritter Stelle platzieren. Dass Kilian Gmünder und Finja nicht nur harmonisch, sondern auch schnell durch den Parcours kommen, haben die beiden in Weingarten unter Beweis gestellt. Hier konnten sie sich in einem Stil-E-Springen mit Stechen als Zweite und in einem E-Springen mit Zeitwertung an vierter Stelle platzieren.