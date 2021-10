„Krokodil“ sagen Gunnar Frey Auftritt zu

Die Band „Krokodil“ kommt nach Villingen in den Klosterhof. Gunnar Frey kann es nicht oft genug sagen, damit er es auch selbst glaubt.

Eine Vinyl- Schallplatte der legendären Prog-Rock/ Psychedelic Band hat er in seinem Geschäft Sound Service unter den Arm geklemmt, nach einer halben Stunde, in der er Kunden bedient, klebt die Schallplatte immer noch unter seinem Arm, vielleicht ist sie dort auch fest gewachsen.

Er nimmt Aufstellung neben einem großen Plakat von Krokodil: „Guck mal, am 10. September 2021 hat Krokodil seit 47 Jahren das erste Konzert in der Alten Kaserne in Zürich gegeben. Das Konzert war ausverkauft. Auf der Straße standen die Besucher Schlange, und jetzt kommt die Band zu uns in den Klosterhof“, sagt er und freut sich riesig. Die Schallplatte klebt immer noch unter seinem Arm.

Es sei das Comeback des Jahres, denn die Band, die 1968 gegründet wurde, war seit 1969 die erste Schweizer Prog-Rock-Band, die erfolgreich durch Europa tourte und einen internationalen Schallplatten-Vertrag mit dem amerikanischen Schallplattenlabel Liberty/United Artists abgeschlossen hatte.

Der Stil der Band, deren Wurzeln im Blues, Folk und Rock’n’ Roll lagen, sie berief sich vor allem auf Jimi Hendrix, wird heute unter Progressive Rock eingeordnet. Nach fünf Alben in fünf Jahren war 1974 Schluss, doch 2019 wurde die Band von Gründer Düde Dürst neu aktiviert und ist wieder live auf der Bühne, mit neuen Songs und neuem Album zu sehen. „Krokodil“ gelten als absolute Legenden und standen zusammen auf der Bühne, unter anderem mit Deep Purple, Uriah Heep, Tangerine Dream, Can, Amon Dül und spielen in der selben Liga.

Inzwischen hat es jeder Kunde im Sound Service in Villingen mitbekommen und Frey erzählt endlich, wie er zu der Ehre kommt, Krokodil im Klosterhof am 27. November begrüßen zu dürfen.

„Krokodil hat mir das Plakat von ihrem Konzert in Zürich geschickt und ich fragte sie sofort, ob sie in Deutschland bei uns auftreten wollen“, berichtet er. Die Musiker seien begeistert gewesen, wollten alles über die Stadt und den Klosterhof wissen und sagten zu, hier zu spielen, fährt er fort.

Vorverkauf hat begonnen

Sie kommen am Samstag, 27. November, nachmittags, machen Sound Check, das Konzert beginnt um 20.30 Uhr, dann fahren sie wieder zurück, Zürich sei ja nicht so weit, so Frey.

Der Vorverkauf habe begonnen, Tickets gebe es unter: tickets.vibus.de oder Tourist-Info & Ticket-Service im Franziskanermuseum. Tickets im Vorverkauf kosten 26 Euro, an der Abendkasse 29 Euro, ermäßigt gibt es sie für 15 Euro.

Es gelten die aktuellen „Corona-Hausregeln“, Einlass sei um 19.30 Uhr, erklärt Frey und legt tatsächlich die Schallplatte weg, weit weg, denn sie ist eine Rarität.