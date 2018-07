„Krocky-Mobil“ lockt Kinder

Beim Tag der Zahngesundheit sind am Samstag die Schulzahnärztin des Alb-Donau-Landratsamts, Sabine Henrich, und die Prophylaxefachfrauen der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege mit einer Aktion in Ulm, an der Albrecht-Berblinger-Schule und in Blaustein beim Bad Blau vor Ort gewesen.

Dazu wurde das sogenannte Krocky-Mobil verpflichtet. Das ist ein Informationsbus mit Aufklärungsmaterialien zu Mundhygiene und Zahngesundheit. Die Grund- und Hauptschüler an der Albrecht-Berblinger-Schule sowie die jungen Badegäste vor dem Bad Blau bekamen Tipps zur Mundhygiene und für das richtige Zähneputzen. Außerdem wurden im Bus im sogenannten Kariestunnel Zahnbeläge zum Leuchten gebracht. Das „Krocky-Mobil“ verfügt auch über Schautafeln mit vielen Informationen zur Mundgesundheit. Im Alb-Donau-Kreis haben 55 Prozent der Erstklässler naturgesunde Milchzähne, in Ulm sind es 47 Prozent. Das sind Durchschnittszahlen der ersten Grundschulklassen im Stadtkreis und im Landkreis.