Kroatischer Geheimdienstagent wird an Deutschland ausgeliefert

Zagreb (dpa) - Der ehemalige kroatische Geheimdienstgeneral Zdravko Mustac wird an Deutschland ausgeliefert, wo er wegen des Mordes an einem jugoslawischen Dissidenten vor 30 Jahren gesucht wird. Das entschied in letzter Instanz das Oberste Gericht Kroatiens, berichteten die Medien am Dienstagabend übereinstimmend in Zagreb. Schon Ende Januar war wegen desselben Mordfalles der frühere Geheimdienstler Josip Perkovic ausgeliefert worden. Der antikommunistische jugoslawische Dissident Stjepan Djurekovic war 1983 im bayerischen Wolfratshausen in seiner Garage umgebracht worden.

Bericht im Staatsfernsehen, Kroatisch