Kritik wegen Kniefall: Italiens Verband verteidigt Spieler

Der italienische Fußball-Verband hat Kritik an dem uneinheitlichen Verhalten der Mannschaft beim Kniefall vor dem letzten EM-Vorrundenspiel zurückgewiesen.

„In dem Moment waren nicht alle darauf vorbereitet. In Zukunft wird die Mannschaft vor solchen Gelegenheiten eine einheitliche Entscheidung treffen“, sagte ein Sprecher in Florenz. Vor dem Anpfiff der Partie gegen Wales am Sonntag in Rom hatten sich fünf italienische Spieler dem Kniefall der Waliser gegen Rassismus angeschlossen, der Rest der Mannschaft nicht. Dies hatte in Italien Kritik hervorgerufen.

Die Mannschaft bekräftige ihre Ablehnung jeder Form von Rassismus, sagte der Sprecher. „Diesen bekämpfen wir jeden Tag, dafür muss man sich nicht einem symbolischen Protest anschließen. Das heißt nicht, dass wir den Kampf gegen Rassismus nicht unterstützen.“ Italiens Verbandspräsident Gabriele Gravina hatte bereits zuvor erklärt, es sei die freie Entscheidung der Spieler, sich an solchen Aktionen zu beteiligen oder nicht. „Wir wussten, dass die Waliser das tun würden. Einige Spieler haben sich beteiligt, andere haben applaudiert.“

Der Chef des sozialdemokratischen Partito Democratico, Enrico Letta, hatte gefordert, dass sich alle Spieler hätten hinknien müssen. „Aus meiner Sicht war das eine erbärmliche Szene. Wenn man sich vorher über den Matchplan verständigt, kann man sich auch über so etwas verständigen“, sagte der ehemalige Ministerpräsident.

© dpa-infocom, dpa:210622-99-98402/2

EM-Spielplan

Übersicht Nationalmannschaft Italien

Statistiken zu Italiens Nationalmannschaft

EM-Guide Rom

Gruppen-Übersicht EM