Kristina Wagner ist Pfarrerin auf Probe

33 Jahre jung ist die ledige Saarländerin und zum ersten Mal in der Bodenseeregion. Studiert hat sie in Wuppertal, Montpellier und Heidelberg und eine erste Promotionsphase zum Thema „Gewissen“ absolviert.

In Salem ist sie gleich eingestiegen mit der zur Zeit stattfindenden „Kinderbibelwoche“, dann stehen schon die ersten Schulgottesdienste an in der evangelischen Kirchengemeinde Salem und Heiligenberg. Ihre Einstiegsgottesdienste für die Gemeinde wird sie am Sonntag, den 25. September um 9:30 Uhr im Betsaal und um 11 Uhr in der Johanneskirche in Heiligenberg halten.

Frisch aus ihrem zweijährigen Vikariat in Wertheim am Main, wo der Fokus mehr auf der Arbeit mit Senioren gelegen habe, freut sich Wagner nun auch verstärkt in die Jugendarbeit einzusteigen, „Neues zu lernen“ und somit ihr zukünftiges Handlungsspektrum zu erweitern. Unter anderem warten 38 Konfirmanden auf sie. Sie freut sich angesichts der verschiedenen Gottesdienstangebote in der Gemeinde „dass ich mich hier ausprobieren kann, denn daran hänge ihr Herz. Trotz des Weggangs von Dekanin Susanne Erlecke im Oktober ist sie „guten Mutes“. Die Aufnahme in der Gemeinde hat sie als so freundlich und natürlich empfunden, da seinen alle anfänglichen Sorgen wie weggeblasen. Den neuen Start in „einer ganz anderen Gemeindeform“ als sie es aus Wertheim gewohnt ist, sieht sie als „Chance“ und „Gottesfügung“ gleichermaßen. (mw)