Kristin Kleemann auf dem Siegerpodest

Der Nachwuchs der Tuttlinger Triathleten hat zum dritten Wettkampf der Racepedia-Cup-Serie in Buchen im Odenwald antreten müssen. Kristin Kleemann erzielte hier mit Rang drei in der Jugend A ihr bisher bestes Ergebnis.

Der jüngste des Teams musste beim Schnupper-Wettkampf schon früh an den Start. Der siebenjährige Lukas Kammerer machte ein gutes Rennen. Nach 50 Metern Schwimmen, 1,5 Kilometern Rad fahren und 200 Metern Laufen kam er als Fünfter seiner Altersklasse ins Ziel.

Anschließend startete im Racepedia-Cup die Altersklasse der Schüler B über die Distanzen 100 Meter Schwimmen, 2,5 Kilometer Radfahren und 400 Meter Laufen. Die beiden Triathletinnen Mira Gollwitzer und Mia Kammerer hatten bereits schon an mehreren Wettkämpfen teilgenommen und ergatterten sich in einem starken Feld die Plätze zehn und elf. Philipp Kammerer belegte in der gleichen Altersklasse bei den Jungen den 13. Platz und Valentin Storz kam auf Rang 19.

Bei den Schülern A war die doppelte Strecke zu absolvieren. Hier kam Vivien L`hoest nach einer überragenden Schwimmleistung als Dritte aus dem Wasser. Sie musste jedoch auf der Rad- und Laufstrecke einige Konkurrentinnen vorbeiziehen lassen und landete am Ende auf Rang 13. Über die gleiche Distanz erkämpfte sich Johannes Storz den neunten Platz.

In der Jugend A gingen drei weitere Athleten für die TSF an den Start. Simon Jetter, der aufgrund einer Krankheit noch mit einem Trainingsrückstand zu kämpfen hat, rannte hier nach 750 Metern im Wasser, 20 Kilometern auf dem Rad und fünf Kilometern zu Fuß als Sechster über die Ziellinie. Kristin Kleemann machte ein sehr gutes Rennen und schaffte erstmals bei einem Nachwuchscup den Sprung auf das Siegerpodest. Dabei lieferte sie die schnellste Radzeit aller Teilnehmerinnen ab und wurde mit einem dritten Platz belohnt. Tina Rieber landete bei ihrem ersten Wettkampf in dieser Saison nach einer krankheitsbedingten Pause im gleichen Rennen auf dem elften Platz.

Die baden-württembergische Nachwuchscup-Serie macht nun eine Pause, so dass die Sportler ausreichend Zeit haben, sich für die abschließenden Wettkämpfe im Juli vorzubereiten.