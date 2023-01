Krippenspiel in Hundersingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das etwas andere Krippenspiel durften die Kinder in Hundersingen zum Besten geben. Via „Whatserde“ erhielten die Engel Ihre Aufgaben, Josef zu informieren, dass seine Frau ein Kind gebären wird, und auch die Hirten mussten an den Stall geschickt werden. Davor mussten die „Putzengel“ den Stern noch säubern, damit dieser auch den Weg weisen konnte. Die gelungene Vorstellung erntete viel Applaus von den zahlreichen Zuschauern. Foto: Kirchengemeinde Hundersingen