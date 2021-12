Krippenfeier aus einem anderen Blickwinkel

Ein besonderes Krippenspiel unter freiem Himmel hat in Donaurieden stattgefunden. Das Kinderkirchenteam in Donaurieden hatte es nach einem ausgeklügelten Hygienekonzept und vorheriger Anmeldung insgesamt 25 Familienverbänden ermöglicht, an der Krippenfeier unter freiem Himmel mit genügend Abstand untereinander teilzunehmen.

„Was hat das zu bedeuten, da hoch am Himmelszelt“, hörte man insgesamt 14 Kinder im Alter zwischen zwei und zehn Jahren singen.

Vor dem alten Stadel eines ehemaligen Bauernhofsgeländes war eine wunderschöne Kulisse aufgebaut. Am echten Feuer wärmten sich die Hirten mit ihren Schafen. Maria und Josef saßen mit ihrem Jesuskind in einer selbst gebauten Hütte auf Strohballen.

Das Besondere in Donaurieden waren die Waldtiere. Zwei Hasen, ein Wolf und eine Maus standen um die alte weise Eule verteilt. Zwischen Tannen, Baumstämmen und Zweigen lauschten sie gespannt, was das „da hoch am Himmelszelt“ zu bedeuten hatte.

Zwei „kleine Schauspieler“ zeigten außerdem am Piano und mit der Blockflöte ihr musikalisches Können.

Begleitet wurde die Feier von Pfarrer Manfred Rehm, der nach seinem Segen die insgesamt 150 Personen in den Kreis ihrer Lieben verabschiedete.