Kriminelle manipulieren immer mehr Geldautomaten

Berlin (dpa) - Vorsicht beim Geld abheben: Kriminelle haben 2009 erneut mehr Geldautomaten manipuliert. Damit wollen sie an EC- Kartendaten kommen und damit Konten plündern. 964 Automaten wurden dazu mit Mini-Kameras oder anderen Hilfsmitteln versehen - eine Steigerung um 20 Prozent, wie das Bundeskriminalamt mitteilte. Insgesamt schlugen die Täter an den manipulierte Automaten knapp 2400 mal zu. Laut BKA werden auch zunehmend Deutsche im Ausland Opfer dieser sogenannten Skimming-Attacken. In Berlin erörtern die Ermittler derzeit Wege, international gegen das Problem vorzugehen.