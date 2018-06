Krimi-Star Huber präsentiert sich als CDU-Kandidat

Darmstadt (dpa) - Der frühere Krimi-Schauspieler Charles M. Huber hat sich am Samstag in der Darmstädter Innenstadt erstmals als örtlicher CDU-Bundestagskandidat präsentiert.

An einem Infostand sprach der bislang in München lebende 55-Jährige mit Passanten und CDU-Mitgliedern. „Die Leute wollen jetzt auch wissen, mit wem sie es zu tun haben“, sagte Huber. Der Schauspieler wurde durch seine Rolle als Assistent in der ZDF-Krimiserie „Der Alte“ bekannt. Im August war er von den CDU-Kreisvorständen zum Kandidaten im Wahlkreis 186 vorgeschlagen worden, was ein großes Medienecho ausgelöst hatte.